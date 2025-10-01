دليل الشركات
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson مهندس ميكانيكي الرواتب في Greater Los Angeles Area

يبلغ مجموع تعويض مهندس ميكانيكي in Greater Los Angeles Area في Johnson & Johnson $88.3K لكل year لمستوى 23. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Los Angeles Area الوسطية yearياً $128K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Johnson & Johnson. آخر تحديث: 10/1/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
23
Engineer 1
$88.3K
$82.4K
$0
$5.9K
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
ما هي المستويات المهنية في Johnson & Johnson?

المسميات الوظيفية المدرجة

Quality Engineer

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس ميكانيكي في Johnson & Johnson in Greater Los Angeles Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $217,700. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Johnson & Johnson لوظيفة مهندس ميكانيكي in Greater Los Angeles Area هو $128,000.

