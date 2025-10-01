يتراوح تعويض عالم بيانات in New York City Area في Johnson & Johnson من $92.4K لكل year لمستوى 23 إلى $232K لكل year لمستوى 30. يبلغ مجموع حزمة التعويض in New York City Area الوسطية yearياً $220K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Johnson & Johnson. آخر تحديث: 10/1/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
23
$92.4K
$92.4K
$0
$0
24
$182K
$159K
$10K
$12.3K
25
$236K
$174K
$30K
$32.5K
26
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
