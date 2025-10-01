يبلغ مجموع تعويض مهندس طبي حيوي in San Francisco Bay Area في Johnson & Johnson $136K لكل year لمستوى Engineer 3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in San Francisco Bay Area الوسطية yearياً $150K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Johnson & Johnson. آخر تحديث: 10/1/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 3
$136K
$127K
$0
$9K
Engineer 4
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
