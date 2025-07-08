Jockey الرواتب

تتراوح رواتب Jockey من $89,550 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب عمليات التسويق في الحد الأدنى إلى $100,500 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Jockey . آخر تحديث: 11/26/2025