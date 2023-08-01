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jambit الرواتب

متوسط راتب jambit هو $76,361 لـ مهندس برمجيات . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في jambit. آخر تحديث: 7/25/2025

$160K

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مهندس برمجيات
Median $76.4K
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الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في jambit هو مهندس برمجيات بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $76,361. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في jambit هو $76,361.

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