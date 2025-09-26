دليل الشركات
Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover مهندس ميكانيكي الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس ميكانيكي in United Kingdom الوسطية في Jaguar Land Rover £46.5K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Jaguar Land Rover. آخر تحديث: 9/26/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Jaguar Land Rover
Prototype Manufacturing Engineer
Coventry, EN, United Kingdom
إجمالي سنوي
£46.5K
المستوى
C Grade
الراتب الأساسي
£46.5K
Stock (/yr)
£0
مكافأة
£0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
7 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Jaguar Land Rover?

£122K

أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس ميكانيكي في Jaguar Land Rover in United Kingdom تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره £62,764. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Jaguar Land Rover لوظيفة مهندس ميكانيكي in United Kingdom هو £46,489.

