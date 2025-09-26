دليل الشركات
Jabil
Jabil مهندس برمجيات الرواتب

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Taiwan في Jabil من NT$1.25M لكل year لمستوى Software Engineer II إلى NT$1.63M لكل year لمستوى Senior Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Taiwan الوسطية yearياً NT$1.4M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Jabil. آخر تحديث: 9/26/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Junior Software Engineer
(المستوى المبتدئ)
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer I
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer II
NT$1.25M
NT$1.21M
NT$0
NT$42.8K
Software Engineer III
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$5.09M

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

ما هي المستويات المهنية في Jabil?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Jabil in Taiwan تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره NT$2,833,786. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Jabil لوظيفة مهندس برمجيات in Taiwan هو NT$1,193,556.

