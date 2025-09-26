يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Taiwan في Jabil من NT$1.25M لكل year لمستوى Software Engineer II إلى NT$1.63M لكل year لمستوى Senior Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Taiwan الوسطية yearياً NT$1.4M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Jabil. آخر تحديث: 9/26/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Junior Software Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer I
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer II
NT$1.25M
NT$1.21M
NT$0
NT$42.8K
Software Engineer III
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***