Jabil
Jabil مهندس أجهزة الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس أجهزة in Taiwan الوسطية في Jabil NT$1.94M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Jabil. آخر تحديث: 9/26/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Jabil
Lead Design Engineer
Taipei, TP, Taiwan
إجمالي سنوي
NT$1.94M
المستوى
4
الراتب الأساسي
NT$1.94M
Stock (/yr)
NT$0
مكافأة
NT$0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
9 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Jabil?

NT$5.09M

أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس أجهزة at Jabil in Taiwan sits at a yearly total compensation of NT$2,256,190. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jabil for the مهندس أجهزة role in Taiwan is NT$1,896,510.

