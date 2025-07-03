Itau الرواتب

تتراوح رواتب Itau من $6,378 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مصمم منتجات في الحد الأدنى إلى $80,277 لمنصب مدير علوم البيانات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Itau . آخر تحديث: 11/22/2025