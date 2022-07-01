Issuu الرواتب

تتراوح رواتب Issuu من $45,768 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $112,295 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Issuu . آخر تحديث: 11/22/2025