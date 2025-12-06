دليل الشركات
Isima
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

Isima مهندس برمجيات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس برمجيات in Tunisia في Isima من TND 50K إلى TND 68.2K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Isima. آخر تحديث: 12/6/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$18.2K - $22K
Tunisia
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$17K$18.2K$22K$23.2K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من مهندس برمجيات المساهمات في Isima لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


ساهم
ما هي المستويات المهنية في Isima?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Isima in Tunisia تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره TND 68,185. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Isima لوظيفة مهندس برمجيات in Tunisia هو TND 49,963.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Isima

الشركات ذات الصلة

  • Lyft
  • Stripe
  • Pinterest
  • Uber
  • Roblox
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/isima/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.