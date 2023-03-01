ISEE الرواتب

تتراوح رواتب ISEE من $113,611 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $185,925 لمنصب مهندس أجهزة في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في ISEE . آخر تحديث: 11/21/2025