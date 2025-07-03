Iron Systems الرواتب

تتراوح رواتب Iron Systems من $12,240 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $111,440 لمنصب مدير برامج تقنية في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Iron Systems . آخر تحديث: 11/21/2025