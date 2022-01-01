دليل الشركات
iRhythm
iRhythm الرواتب

نطاق رواتب iRhythm يتراوح من $124,375 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ عمليات التسويق في الطرف الأدنى إلى $357,700 لـ مدير هندسة البرمجيات في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في iRhythm. آخر تحديث: 8/19/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $211K
محلل أعمال
$154K
مهندس عتاد
$179K

عمليات التسويق
$124K
مدير المنتج
$266K
المبيعات
$199K
مدير هندسة البرمجيات
$358K
باحث تجربة المستخدم
$153K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع السهم
RSU

في iRhythm، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوي)

الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في iRhythm هو مدير هندسة البرمجيات at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $357,700. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في iRhythm هو $188,876.

