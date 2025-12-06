دليل الشركات
IPE Global
IPE Global قانوني الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض قانوني in India في IPE Global من ₹311K إلى ₹442K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في IPE Global. آخر تحديث: 12/6/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$4K - $4.8K
India
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$3.5K$4K$4.8K$5K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في IPE Global?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة قانوني في IPE Global in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹441,846. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في IPE Global لوظيفة قانوني in India هو ₹311,214.

موارد أخرى

