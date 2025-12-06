دليل الشركات
InVivo Biosystems
InVivo Biosystems مهندس حلول الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس حلول in Canada في InVivo Biosystems من CA$122K إلى CA$177K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في InVivo Biosystems. آخر تحديث: 12/6/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$101K - $117K
Canada
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$88.7K$101K$117K$129K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في InVivo Biosystems?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس حلول في InVivo Biosystems in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$177,067. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في InVivo Biosystems لوظيفة مهندس حلول in Canada هو CA$122,013.

موارد أخرى

