أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس البرمجيات الشاملة في Intuit in San Francisco Bay Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $478,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.