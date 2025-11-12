يتراوح تعويض مهندس البرمجيات الشاملة in India في Intuit من ₹3.06M لكل year لمستوى Software Engineer 1 إلى ₹9.9M لكل year لمستوى Staff Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in India الوسطية yearياً ₹5.06M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Intuit. آخر تحديث: 11/12/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
Software Engineer 1
₹3.06M
₹2.22M
₹676K
₹173K
Software Engineer 2
₹4.46M
₹2.89M
₹1.44M
₹131K
Senior Software Engineer
₹8M
₹4.36M
₹3.25M
₹400K
Staff Software Engineer
₹9.9M
₹6M
₹2.95M
₹951K
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Intuit، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)