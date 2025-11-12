دليل الشركات
Intuit
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • مهندس البرمجيات الشاملة

  • Greater Toronto Area

Intuit مهندس البرمجيات الشاملة الرواتب في Greater Toronto Area

يتراوح تعويض مهندس البرمجيات الشاملة in Greater Toronto Area في Intuit من CA$113K لكل year لمستوى Software Engineer 1 إلى CA$280K لكل year لمستوى Staff Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Toronto Area الوسطية yearياً CA$162K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Intuit. آخر تحديث: 11/12/2025

متوسط المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
Software Engineer 1
(المستوى المبتدئ)
CA$113K
CA$100K
CA$9.8K
CA$3.3K
Software Engineer 2
CA$149K
CA$123K
CA$20.3K
CA$6K
Senior Software Engineer
CA$221K
CA$158K
CA$45.3K
CA$17.7K
Staff Software Engineer
CA$280K
CA$163K
CA$83K
CA$33.7K
عرض 4 مستويات أكثر
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Intuit، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس البرمجيات الشاملة في Intuit in Greater Toronto Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$279,686. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Intuit لوظيفة مهندس البرمجيات الشاملة in Greater Toronto Area هو CA$168,424.

موارد أخرى