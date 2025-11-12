يتراوح تعويض مهندس البرمجيات الشاملة in Greater Toronto Area في Intuit من CA$113K لكل year لمستوى Software Engineer 1 إلى CA$280K لكل year لمستوى Staff Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Toronto Area الوسطية yearياً CA$162K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Intuit. آخر تحديث: 11/12/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
Software Engineer 1
CA$113K
CA$100K
CA$9.8K
CA$3.3K
Software Engineer 2
CA$149K
CA$123K
CA$20.3K
CA$6K
Senior Software Engineer
CA$221K
CA$158K
CA$45.3K
CA$17.7K
Staff Software Engineer
CA$280K
CA$163K
CA$83K
CA$33.7K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Intuit، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)