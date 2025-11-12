يتراوح تعويض مهندس البرمجيات الشاملة in Canada في Intuit من CA$106K لكل year لمستوى Software Engineer 1 إلى CA$306K لكل year لمستوى Staff Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Canada الوسطية yearياً CA$165K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Intuit. آخر تحديث: 11/12/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
Software Engineer 1
CA$106K
CA$92.8K
CA$9.4K
CA$4.2K
Software Engineer 2
CA$148K
CA$120K
CA$23K
CA$5.3K
Senior Software Engineer
CA$224K
CA$145K
CA$63.8K
CA$15.8K
Staff Software Engineer
CA$306K
CA$177K
CA$93.2K
CA$36.7K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Intuit، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)