أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس البرمجيات الشاملة في Intuit in Atlanta Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $340,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.