أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس البرمجيات الخلفية في Intuit in Israel تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₪708,444. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.