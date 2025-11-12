يتراوح تعويض مهندس البرمجيات الخلفية in Greater Bengaluru في Intuit من ₹3.23M لكل year لمستوى Software Engineer 1 إلى ₹11.55M لكل year لمستوى Staff Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Bengaluru الوسطية yearياً ₹5.74M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Intuit. آخر تحديث: 11/12/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
Software Engineer 1
₹3.23M
₹1.99M
₹1.05M
₹195K
Software Engineer 2
₹4.48M
₹3.1M
₹1.15M
₹226K
Senior Software Engineer
₹6.62M
₹4.37M
₹1.96M
₹287K
Staff Software Engineer
₹11.55M
₹6.21M
₹4.38M
₹959K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Intuit، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)