أعلى حزمة راتب لوظيفة باحث عن المواهب في Intuit in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $255,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.