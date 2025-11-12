دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض باحث عن المواهب in United States الوسطية في Intuit $200K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Intuit. آخر تحديث: 11/12/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Intuit
Technical Recruiter
San Francisco, CA
إجمالي سنوي
$200K
المستوى
Principal Recruiter
الراتب الأساسي
$200K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
4 سنوات
سنوات الخبرة
15 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Intuit?
أحدث الرواتب المرسلة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Intuit، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة باحث عن المواهب في Intuit in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $255,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Intuit لوظيفة باحث عن المواهب in United States هو $161,000.

موارد أخرى