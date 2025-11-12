دليل الشركات
Intuit
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مصمم منتجات

  • مصمم تجربة المستخدم

  • Israel

Intuit مصمم تجربة المستخدم الرواتب في Israel

يبلغ مجموع حزمة تعويض مصمم تجربة المستخدم in Israel الوسطية في Intuit ₪618K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Intuit. آخر تحديث: 11/12/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Intuit
Product Designer
hidden
إجمالي سنوي
₪618K
المستوى
Staff Product Designer
الراتب الأساسي
₪462K
Stock (/yr)
₪91.7K
مكافأة
₪64.2K
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
13 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Intuit?
Block logo
+₪196K
Robinhood logo
+₪301K
Stripe logo
+₪67.6K
Datadog logo
+₪118K
Verily logo
+₪74.4K
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Intuit، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مصمم منتجات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم تجربة المستخدم في Intuit in Israel تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₪763,085. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Intuit لوظيفة مصمم تجربة المستخدم in Israel هو ₪532,854.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Intuit

الشركات ذات الصلة

  • Google
  • Amazon
  • Apple
  • Microsoft
  • PayPal
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى