Intuit مصمم تجربة المستخدم الرواتب في Greater Toronto Area

يتراوح تعويض مصمم تجربة المستخدم in Greater Toronto Area في Intuit من CA$142K لكل year لمستوى Product Designer 2 إلى CA$207K لكل year لمستوى Senior Product Designer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Toronto Area الوسطية yearياً CA$156K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Intuit. آخر تحديث: 11/12/2025

متوسط المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
Product Designer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Product Designer 2
CA$142K
CA$115K
CA$15.5K
CA$11.5K
Senior Product Designer
CA$207K
CA$139K
CA$51.6K
CA$16.5K
Staff Product Designer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Intuit، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم تجربة المستخدم في Intuit in Greater Toronto Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$1,144,698. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Intuit لوظيفة مصمم تجربة المستخدم in Greater Toronto Area هو CA$144,771.

