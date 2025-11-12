يتراوح تعويض مصمم تجربة المستخدم in Greater Toronto Area في Intuit من CA$142K لكل year لمستوى Product Designer 2 إلى CA$207K لكل year لمستوى Senior Product Designer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Toronto Area الوسطية yearياً CA$156K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Intuit. آخر تحديث: 11/12/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
Product Designer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Product Designer 2
CA$142K
CA$115K
CA$15.5K
CA$11.5K
Senior Product Designer
CA$207K
CA$139K
CA$51.6K
CA$16.5K
Staff Product Designer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Intuit، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)