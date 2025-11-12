يتراوح تعويض مصمم تجربة المستخدم in Greater Bengaluru في Intuit من ₹4.04M لكل year لمستوى Product Designer 2 إلى ₹6.7M لكل year لمستوى Senior Product Designer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Bengaluru الوسطية yearياً ₹3.87M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Intuit. آخر تحديث: 11/12/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
Product Designer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Product Designer 2
₹4.04M
₹2.79M
₹1M
₹254K
Senior Product Designer
₹6.7M
₹4.63M
₹1.47M
₹603K
Staff Product Designer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Intuit، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)