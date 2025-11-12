أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم تجربة المستخدم في Intuit in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$507,398. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.