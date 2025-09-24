دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in India الوسطية في Intelliswift Software ₹495K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Intelliswift Software. آخر تحديث: 9/24/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Intelliswift Software
Software Engineer
Pune, MH, India
إجمالي سنوي
₹495K
المستوى
Associate Software Engineer
الراتب الأساسي
₹485K
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹10.2K
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
2 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Intelliswift Software?

₹13.98M

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

ساهم

الأسئلة الشائعة

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un مهندس برمجيات en Intelliswift Software in India está en una compensación total anual de ₹3,695,812. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Intelliswift Software para el puesto de مهندس برمجيات in India es ₹484,558.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Intelliswift Software

