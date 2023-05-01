Intellijoint Surgical الرواتب

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Intellijoint Surgical είναι ο مهندس برمجيات at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $76,024. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.