intelliHR الرواتب

تتراوح رواتب intelliHR من $84,948 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $162,505 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في intelliHR . آخر تحديث: 11/24/2025