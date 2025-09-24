دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in United States الوسطية في Intelligent Audit $135K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Intelligent Audit. آخر تحديث: 9/24/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Intelligent Audit
Senior Software Engineer
Tampa, FL
إجمالي سنوي
$135K
المستوى
L5
الراتب الأساسي
$135K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
14 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Intelligent Audit?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

الأسئلة الشائعة

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste مهندس برمجيات chez Intelligent Audit in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $135,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Intelligent Audit pour le poste مهندس برمجيات in United States est de $135,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Intelligent Audit

موارد أخرى