IntelliGenesis
  • الرواتب
  • أخصائي تكنولوجيا معلومات

  • جميع رواتب أخصائي تكنولوجيا معلومات

IntelliGenesis أخصائي تكنولوجيا معلومات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض أخصائي تكنولوجيا معلومات الوسطية في IntelliGenesis $101K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في IntelliGenesis. آخر تحديث: 9/24/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
IntelliGenesis
Instructor
Annapolis Junction, MD
إجمالي سنوي
$101K
المستوى
L1
الراتب الأساسي
$101K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
9 سنوات
ما هي المستويات المهنية في IntelliGenesis?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

IntelliGenesis میں أخصائي تكنولوجيا معلومات کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ $104,000 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
IntelliGenesis میں أخصائي تكنولوجيا معلومات کردار کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $101,000 ہے۔

