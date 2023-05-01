دليل الشركات
IntelliBoard
IntelliBoard الرواتب

تتراوح رواتب IntelliBoard من $39,800 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس مبيعات في الحد الأدنى إلى $45,900 لمنصب مهندس حلول في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في IntelliBoard. آخر تحديث: 11/24/2025

مهندس مبيعات
$39.8K
مهندس حلول
$45.9K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في IntelliBoard هي مهندس حلول at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $45,900. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في IntelliBoard هو $42,850.

موارد أخرى

