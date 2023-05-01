IntelliBoard الرواتب

تتراوح رواتب IntelliBoard من $39,800 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس مبيعات في الحد الأدنى إلى $45,900 لمنصب مهندس حلول في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في IntelliBoard . آخر تحديث: 11/24/2025