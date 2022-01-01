دليل الشركات
Intel
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

إنتل الرواتب

تتراوح رواتب Intel من $36,403 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب موظف توظيف في الحد الأدنى إلى $818,056 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في إنتل. آخر تحديث: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
مهندس برمجيات
Grade 3 $137K
Grade 5 $135K
Grade 6 $176K
Grade 7 $205K
Grade 8 $264K
Grade 9 $337K
Grade 10 $389K
Grade 11 $575K
Fellow $818K

مهندس التعلم الآلي

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس شبكات

مهندس ضمان الجودة

مهندس بيانات

مهندس برمجيات الإنتاج

مهندس برمجيات الأمان

مهندس ديف أوبس

مهندس موثوقية الموقع

مهندس تشفير

مهندس أنظمة

مهندس برمجيات ألعاب الفيديو

عالم أبحاث

باحث ذكاء اصطناعي

مهندس ذكاء اصطناعي

Embedded Systems Software Engineer

مهندس أجهزة
Grade 5 $139K
Grade 6 $159K
Grade 7 $186K
Grade 8 $227K
Grade 9 $287K
Grade 10 $374K
Grade 11 $499K

Analog Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Embedded Hardware Engineer

VLSI CAD Engineer

مدير منتج
Grade 6 $120K
Grade 7 $177K
Grade 8 $187K
Grade 9 $303K
Grade 10 $384K
Grade 11 $597K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
عالم بيانات
Grade 5 $122K
Grade 6 $158K
Grade 7 $171K
Grade 8 $235K
Grade 9 $253K
مدير برنامج تقني
Grade 5 $111K
Grade 6 $134K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $272K
Grade 10 $325K
Grade 11 $447K

مدير مشروع تقني

مدير هندسة البرمجيات
Grade 7 $209K
Grade 8 $253K
Grade 9 $323K
Grade 10 $421K
Grade 11 $571K
مهندس ميكانيكي
Grade 5 $111K
Grade 6 $138K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $255K

Manufacturing Engineer

Packaging Engineer

Thermal Engineer

Design Engineer

Test Engineer

مهندس حلول
Grade 6 $191K
Grade 7 $179K
Grade 8 $215K
Grade 9 $283K
Grade 10 $372K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

التسويق
Grade 5 $91K
Grade 6 $139K
Grade 7 $157K
Grade 8 $193K
Grade 9 $258K
Grade 10 $306K

مدير تسويق المنتج

مصمم منتجات
Grade 5 $129K
Grade 6 $149K
Grade 7 $177K
Grade 8 $207K
Grade 9 $271K
محلل مالي
Grade 5 $97K
Grade 6 $124K
Grade 7 $144K
Grade 8 $172K
Grade 9 $222K
مدير برنامج
Grade 6 $137K
Grade 7 $163K
Grade 8 $193K
Grade 9 $237K
Grade 10 $305K
مهندس كيميائي
Grade 5 $114K
Grade 7 $171K
Grade 8 $191K

Process Engineer

Facilities Engineer

Research Engineer

مهندس كهربائي
Grade 6 $156K
Grade 7 $197K
Grade 8 $234K
Grade 9 $261K
محلل أعمال
Grade 5 $103K
Grade 6 $116K
Grade 7 $147K
Grade 8 $182K
الموارد البشرية
Grade 7 $159K
Grade 8 $180K
Grade 9 $217K
Grade 10 $302K
Process Engineer
Grade 5 $102K
Grade 7 $148K
مهندس مواد
Grade 7 $161K
Grade 8 $199K
المبيعات
Grade 6 $140K
Grade 8 $213K
Grade 10 $315K

مدير المبيعات الميدانية

مدير حساب

تطوير الأعمال
Grade 8 $198K
Grade 9 $269K
Information Technologist (IT)
Median $146K
العمليات التجارية
Median $151K
مدير العمليات التجارية
Median $201K
مدير علوم البيانات
Median $262K
مهندس بصري
Median $239K
مدير تصميم المنتجات
Median $290K
مدير مشروع
Median $57.8K
محاسب
Median $137K

Technical Accountant

مساعد إداري
Median $95.2K
مصمم جرافيك
Median $235K
مهندس مبيعات
Median $201K
القانونية
Median $300K
رئيس الموظفين
$220K
مهندس مدني
$231K

Construction Engineer

مهندس تحكم
$230K
خدمة العملاء
$103K
محلل بيانات
$71.7K
مدير المرافق
$118K
مصمم أزياء
$76.4K
مصمم صناعي
$156K
استشاري إداري
$120K
مهندس أنظمة كهروميكانيكية
$180K
Prompt Engineer
$469K
موظف توظيف
$36.4K
Cybersecurity Analyst
$73.2K
كاتب تقني
$44.2K
باحث تجربة المستخدم
$37.7K
رأسمالي مخاطر
$166K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Intel، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Intel، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)

لديك سؤال؟ اسأل المجتمع.

زر مجتمع ليفلز.فاي للتفاعل مع الموظفين من مختلف الشركات، والحصول على نصائح مهنية، والمزيد.

زر الآن!

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Intel هي مهندس برمجيات at the Fellow level بتعويض إجمالي سنوي قدره $818,056. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Intel هو $188,939.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Intel

الشركات ذات الصلة

  • CDW
  • Western Digital
  • Xilinx
  • Marvell
  • OmniVision Technologies
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى