إنتل الرواتب

تتراوح رواتب Intel من $36,403 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب موظف توظيف في الحد الأدنى إلى $818,056 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في إنتل. آخر تحديث: 10/21/2025
مهندس التعلم الآلي
مهندس برمجيات الواجهة الخلفية
مهندس برمجيات متكامل
مهندس شبكات
مهندس ضمان الجودة
مهندس بيانات
مهندس برمجيات الإنتاج
مهندس برمجيات الأمان
مهندس ديف أوبس
مهندس موثوقية الموقع
مهندس تشفير
مهندس أنظمة
مهندس برمجيات ألعاب الفيديو
عالم أبحاث
باحث ذكاء اصطناعي
مهندس ذكاء اصطناعي
Embedded Systems Software Engineer
33.3%
سنة 1
33.3%
سنة 2
33.3%
سنة 3
في Intel، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)
33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)
33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Intel، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)
