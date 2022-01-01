إنتل الرواتب

تتراوح رواتب Intel من $36,403 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب موظف توظيف في الحد الأدنى إلى $818,056 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في إنتل . آخر تحديث: 10/21/2025