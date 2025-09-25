دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض مصمم منتجات in United States الوسطية في Intapp $108K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Intapp. آخر تحديث: 9/25/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Intapp
Associate UX Designer
Austin, TX
إجمالي سنوي
$108K
المستوى
1
الراتب الأساسي
$95K
Stock (/yr)
$6.5K
مكافأة
$6.5K
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
3 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Intapp?

$160K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Intapp، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مصمم منتجات at Intapp in United States sits at a yearly total compensation of $174,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Intapp for the مصمم منتجات role in United States is $108,000.

