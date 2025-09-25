دليل الشركات
Intapp
Intapp مدير تصميم المنتجات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير تصميم المنتجات in United States في Intapp من $76.8K إلى $110K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Intapp. آخر تحديث: 9/25/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$88K - $103K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$76.8K$88K$103K$110K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Intapp، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مدير تصميم المنتجات at Intapp in United States sits at a yearly total compensation of $109,512. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Intapp for the مدير تصميم المنتجات role in United States is $76,752.

موارد أخرى