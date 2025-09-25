دليل الشركات
Intapp
Intapp محاسب الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض محاسب in United Kingdom في Intapp من £44.8K إلى £65.1K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Intapp. آخر تحديث: 9/25/2025

متوسط إجمالي التعويضات

£50.9K - £59.1K
United Kingdom
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
£44.8K£50.9K£59.1K£65.1K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Intapp، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محاسب في Intapp in United Kingdom تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره £65,077. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Intapp لوظيفة محاسب in United Kingdom هو £44,843.

