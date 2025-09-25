دليل الشركات
Intact Financial Corporation
Intact Financial Corporation مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Canada الوسطية في Intact Financial Corporation CA$77.4K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Intact Financial Corporation. آخر تحديث: 9/25/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Intact Financial Corporation
Software Developer 1
Montreal, QC, Canada
إجمالي سنوي
CA$77.4K
المستوى
L4
الراتب الأساسي
CA$77.4K
Stock (/yr)
CA$0
مكافأة
CA$0
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
0 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Intact Financial Corporation?

CA$225K

رواتب التدريب

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس ديف أوبس

مهندس ذكاء اصطناعي

الأسئلة الشائعة

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen مهندس برمجيات bei Intact Financial Corporation in Canada liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CA$136,569. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Intact Financial Corporation für die Position مهندس برمجيات in Canada beträgt CA$77,099.

