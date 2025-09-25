دليل الشركات
  • الرواتب
  • عالم بيانات

  • جميع رواتب عالم بيانات

Intact Financial Corporation عالم بيانات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض عالم بيانات in Canada الوسطية في Intact Financial Corporation CA$114K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Intact Financial Corporation. آخر تحديث: 9/25/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Intact Financial Corporation
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
إجمالي سنوي
CA$114K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
CA$104K
Stock (/yr)
CA$0
مكافأة
CA$9.8K
سنوات العمل بالشركة
4 سنوات
سنوات الخبرة
4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Intact Financial Corporation?

CA$225K

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a عالم بيانات at Intact Financial Corporation in Canada sits at a yearly total compensation of CA$163,384. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Intact Financial Corporation for the عالم بيانات role in Canada is CA$118,599.

