  الرواتب
  مدير علوم البيانات

  جميع رواتب مدير علوم البيانات

Intact Financial Corporation مدير علوم البيانات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير علوم البيانات in Canada الوسطية في Intact Financial Corporation CA$178K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Intact Financial Corporation. آخر تحديث: 9/25/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Intact Financial Corporation
Data Science Manager
Montreal, QC, Canada
إجمالي سنوي
CA$178K
المستوى
-
الراتب الأساسي
CA$155K
Stock (/yr)
CA$0
مكافأة
CA$22.7K
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
16 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Intact Financial Corporation?

CA$225K

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

ساهم

الأسئلة الشائعة

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Intact Financial Corporation

