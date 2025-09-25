دليل الشركات
Intact Financial Corporation
Intact Financial Corporation محلل أعمال الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض محلل أعمال in Canada الوسطية في Intact Financial Corporation CA$82.7K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Intact Financial Corporation. آخر تحديث: 9/25/2025

Intact Financial Corporation
Business Analyst
Toronto, ON, Canada
إجمالي سنوي
CA$82.7K
المستوى
L2
الراتب الأساسي
CA$76K
Stock (/yr)
CA$0
مكافأة
CA$6.8K
سنوات العمل بالشركة
5-10 سنوات
سنوات الخبرة
5-10 سنوات
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أعمال في Intact Financial Corporation in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$133,718. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Intact Financial Corporation لوظيفة محلل أعمال in Canada هو CA$82,454.

