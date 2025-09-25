دليل الشركات
Instacart
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

Instacart مهندس برمجيات الرواتب

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United States في Instacart من $222K لكل year لمستوى L3 إلى $728K لكل year لمستوى L8. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $350K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Instacart. آخر تحديث: 9/25/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L3
Engineer(المستوى المبتدئ)
$222K
$146K
$76.2K
$0
L4
Engineer 2
$277K
$178K
$99K
$0
L5
Senior Engineer
$343K
$213K
$130K
$0
L6
Senior Engineer 2
$432K
$246K
$185K
$1.1K
$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Instacart، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

50%

سنة 1

50%

سنة 2

نوع الأسهم
RSU

في Instacart، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 2 سنة:

  • 50% يستحق في 1st-سنة (50.00% سنوياً)

  • 50% يستحق في 2nd-سنة (12.50% ربع سنوي)



المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس التعلم الآلي

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس برمجيات at Instacart in United States sits at a yearly total compensation of $728,333. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Instacart for the مهندس برمجيات role in United States is $340,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Instacart

موارد أخرى