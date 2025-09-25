يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United States في Instacart من $222K لكل year لمستوى L3 إلى $728K لكل year لمستوى L8. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $350K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Instacart. آخر تحديث: 9/25/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L3
$222K
$146K
$76.2K
$0
L4
$277K
$178K
$99K
$0
L5
$343K
$213K
$130K
$0
L6
$432K
$246K
$185K
$1.1K
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Instacart، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)
50%
سنة 1
50%
سنة 2
في Instacart، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 2 سنة:
50% يستحق في 1st-سنة (50.00% سنوياً)
50% يستحق في 2nd-سنة (12.50% ربع سنوي)
