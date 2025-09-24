دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير تصميم المنتجات in Canada في Instacart من CA$163K إلى CA$237K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Instacart. آخر تحديث: 9/24/2025

متوسط إجمالي التعويضات

CA$187K - CA$213K
Canada
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
CA$163KCA$187KCA$213KCA$237K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

CA$226K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Instacart، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

50%

سنة 1

50%

سنة 2

نوع الأسهم
RSU

في Instacart، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 2 سنة:

  • 50% يستحق في 1st-سنة (50.00% سنوياً)

  • 50% يستحق في 2nd-سنة (12.50% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير تصميم المنتجات في Instacart in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$237,105. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Instacart لوظيفة مدير تصميم المنتجات in Canada هو CA$162,758.

