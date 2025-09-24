دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير الشراكات in United States في Instacart من $233K إلى $318K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Instacart. آخر تحديث: 9/24/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$249K - $301K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$233K$249K$301K$318K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

$160K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Instacart، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

50%

سنة 1

50%

سنة 2

نوع الأسهم
RSU

في Instacart، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 2 سنة:

  • 50% يستحق في 1st-سنة (50.00% سنوياً)

  • 50% يستحق في 2nd-سنة (12.50% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

El paquete salarial más alto reportado para un مدير الشراكات en Instacart in United States tiene una compensación total anual de $317,840. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Instacart para el puesto de مدير الشراكات in United States es $232,900.

