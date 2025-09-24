دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير علوم البيانات in United States الوسطية في Instacart $565K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Instacart. آخر تحديث: 9/24/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Instacart
Data Science Manager
San Francisco, CA
إجمالي سنوي
$565K
المستوى
L7
الراتب الأساسي
$265K
Stock (/yr)
$300K
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
9 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Instacart?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Instacart، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

50%

سنة 1

50%

سنة 2

نوع الأسهم
RSU

في Instacart، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 2 سنة:

  • 50% يستحق في 1st-سنة (50.00% سنوياً)

  • 50% يستحق في 2nd-سنة (12.50% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای مدير علوم البيانات در Instacart in United States برابر کل دستمزد سالانه $1,205,000 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Instacart برای نقش مدير علوم البيانات in United States برابر $380,000 است.

