يبلغ مجموع تعويض تطوير الأعمال in United States في Instacart $196K لكل year لمستوى L7. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Instacart. آخر تحديث: 9/24/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$223K - $259K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$197K$223K$259K$286K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
متوسط التعويض حسب المستوى
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Instacart، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

50%

سنة 1

50%

سنة 2

نوع الأسهم
RSU

في Instacart، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 2 سنة:

  • 50% يستحق في 1st-سنة (50.00% سنوياً)

  • 50% يستحق في 2nd-سنة (12.50% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة تطوير الأعمال في Instacart in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $285,600. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Instacart لوظيفة تطوير الأعمال in United States هو $196,800.

