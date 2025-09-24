يبلغ مجموع تعويض مدير العمليات التجارية في Instacart $210K لكل year لمستوى L6. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Instacart. آخر تحديث: 9/24/2025
متوسط إجمالي التعويضات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$210K
$158K
$52K
$0
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Instacart، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)
50%
سنة 1
50%
سنة 2
في Instacart، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 2 سنة:
50% يستحق في 1st-سنة (50.00% سنوياً)
50% يستحق في 2nd-سنة (12.50% ربع سنوي)