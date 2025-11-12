دليل الشركات
InMobi مهندس البيانات المعماري الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس البيانات المعماري in India في InMobi من ₹3.57M إلى ₹4.89M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في InMobi. آخر تحديث: 11/12/2025

أحدث الرواتب المرسلة
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في InMobi، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (1.19% في كل فترة)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس البيانات المعماري في InMobi in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹12,988,619. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في InMobi لوظيفة مهندس البيانات المعماري in India هو ₹5,479,855.

