أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس البيانات المعماري في InMobi in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹12,988,619. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.