يتراوح تعويض مهندس البرمجيات الخلفية in India في InMobi من ₹2.45M لكل year لمستوى SDE I إلى ₹5.6M لكل year لمستوى SDE III. يبلغ مجموع حزمة التعويض in India الوسطية yearياً ₹3.01M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في InMobi. آخر تحديث: 11/12/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
SDE I
₹2.41M
₹2.18M
₹104K
₹125K
SDE II
₹3.4M
₹3.29M
₹0
₹105K
SDE III
₹5.6M
₹4.92M
₹681K
₹0
SDE IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في InMobi، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (1.19% في كل فترة)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)